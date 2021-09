Trattativa stato-mafia: tutti assolti, smontata l'inchiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) assolti perché il fatto non costituisce reato. Completamente ribaltato il giudizio di primo grado del processo sulla cosiddetta “Trattativa stato mafia”. O forse il cos La corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta Trattativa stato-mafia gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello stato. In primo grado erano stati tutti condannati a pene severissime. Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capomafia Nino Cinà. Si chiude così il secondo grado di una vicenda giudiziaria - una delle più complesse ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021)perché il fatto non costituisce reato. Completamente ribaltato il giudizio di primo grado del processo sulla cosiddetta “”. O forse il cos La corte d’assise d’appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddettagli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri, accusati di minaccia a Corpo politico dello. In primo grado erano staticondannati a pene severissime. Dichiarate prescritte le accuse al pentito Giovanni Brusca. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Confermata la condanna del capoNino Cinà. Si chiude così il secondo grado di una vicenda giudiziaria - una delle più complesse ...

