Trattativa Stato-mafia, esultano gli avvocati di Mori e Dell’Utri. Il procuratore Fici: “Commento? Prima leggiamo le motivazione” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Aspettiamo le motivazioni e leggeremo il dispositivo”. Sono le poche parole pronunciate dal sostituto procuratore generale Giuseppe Fici al termine della lettura del dispositivo del processo d’appello sulla Trattativa Stato-mafia. Tutti assolti gli ex ufFiciali dei carabinieri e Marcello Dell’Utri. Condannati solo i capimafia Bagarella e Cinà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) “Aspettiamo le motivazioni e leggeremo il dispositivo”. Sono le poche parole pronunciate dal sostitutogenerale Giuseppeal termine della lettura del dispositivo del processo d’appello sulla. Tutti assolti gli ex ufali dei carabinieri e Marcello. Condannati solo i capiBagarella e Cinà. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

