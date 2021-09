Trattativa Stato - mafia: Dell'Utri e Mori assolti, condannato Cinà (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex senatore Marcello Dell'Utri è Stato assolto, insieme agli ex ufficiali Dell'Arma Mario Mori, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni nell'ambito del processo sulla Trattativa Stato - mafia. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) L'ex senatore Marcelloassolto, insieme agli ex ufficiali'Arma Mario, Giuseppe De Donno e Antonio Subranni nell'ambito del processo sulla. Lo ha ...

Advertising

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - fattoquotidiano : TRATTATIVA STATO - MAFIA La lettera di Mangano alla moglie: “Parlò di Berlusconi” [di Saul Caia] - woodoow : RT @Daline_1999: 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato' Condannano il mafioso ma non chi ha trattato col mafioso. Questa… - Leonard29909915 : RT @Moonlightshad1: La trattativa stato-mafia c’è stata ma il fatto non costituisce reato. Dell’Utri, condannato in primo grado a 12 anni a… -