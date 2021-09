Trattativa Stato - mafia | assolti in Appello Dell' Utri ed ex ufficiali dell' Arma

Advertising

fattoquotidiano : TRATTATIVA STATO - MAFIA La lettera di Mangano alla moglie: “Parlò di Berlusconi” [di Saul Caia] - repubblica : Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Conda… - fattoquotidiano : Trattativa Stato-mafia, l’Appello atteso nel pomeriggio. Bis delle condanne, assoluzioni, una sentenza “mista”: le… - vincemes70 : RT @repubblica: Processo trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato in appello: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni. Condannato Ba… - AlienoGrigio17 : RT @VittorioSgarbi: Presunta trattativa Stato-Mafia. La sentenza di assoluzione di oggi emessa dalla Corte d’Assise di Appello... è la pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa Stato

Unatra uomini delloed esponenti di Cosa nostra c'è stata ma non costituisce reato. È questa la decisione che chiude il processo d'Appello sulle interlocuzioni tra pezzi delle ...La Corte d'assise d'appello di Palermo ha assolto al processo sulla cosiddetta- mafia il senatore Marcello Dell'Utri e gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, accusati di minaccia a Corpo politico dello. In primo grado ...Cadono le accuse per gli ufficiali dei carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno ma anche per Marcello Dell’Utri.Entro una settimana, secondo quanto scrive Sportmediaset, il futuro societario della Salernitana potrebbe assumere una connotazione più chiara I trustee del trust Salernitana 2021, Susanna Isgrò (Meli ...