Trattativa Stato-Mafia, assolti Dell'Utri e gli ufficiali del Ros: la reazione dell'ex senatore alla sentenza (Di giovedì 23 settembre 2021) Marcello Dell'Utri è Stato assolto nel processo d'appello della Trattativa Stato-Mafia. Con lui assolti anche gli ex ufficiali del Ros Mori, De Donno e Subranni. Una sentenza, quella della Corte d'Assise d'Appello di Palermo, destinata a far discutere ma che al momento fa esultare proprio l'ex senatore, che in primo grado era Stato condannato a 12 anni di carcere. Stato-Mafia, Dell'Utri dopo l'assoluzione: "Processo mostruoso" Per il collegio presieduto dal giudice Angelo Pellino, la cosiddetta Trattativa Stato-Mafia c'è stata, ma non costituisce reato. È questo il cuore della sentenza emessa ...

