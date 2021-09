Trattativa: "Dopo un ventennio di accanimenti, spero finisca qui". Parla l'avvocato di Mori (Di giovedì 23 settembre 2021) “Le confesso che questa è stata la prova più dura”, dichiara al Foglio l’avvocato Basilio Milio, legale del generale Mario Mori, prima di scoppiare in lacrime. La corte d’assise d’appello di Palermo ha appena assolto il generale Mori nel processo d’appello sulla cosiddetta Trattativa Stato-mafia, insieme ai colleghi del Ros, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e all’ex senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado erano stati tutti condannati a pene pesantissime con l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato (dodici anni di reclusione per Mori, Subranni e Dell’Utri, otto per De Donno). Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, ma il verdetto dei giudici d’appello, considerata anche la conferma delle condanne per i boss Leoluca Bagarella (ridotta da 28 a 27 anni di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 23 settembre 2021) “Le confesso che questa è stata la prova più dura”, dichiara al Foglio l’Basilio Milio, legale del generale Mario, prima di scoppiare in lacrime. La corte d’assise d’appello di Palermo ha appena assolto il generalenel processo d’appello sulla cosiddettaStato-mafia, insieme ai colleghi del Ros, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, e all’ex senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado erano stati tutti condannati a pene pesantissime con l’accusa di minaccia a corpo politico dello Stato (dodici anni di reclusione per, Subranni e Dell’Utri, otto per De Donno). Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro novanta giorni, ma il verdetto dei giudici d’appello, considerata anche la conferma delle condanne per i boss Leoluca Bagarella (ridotta da 28 a 27 anni di ...

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa Dopo La sentenza ribalta anche la politica: M5s incassa il colpo, FI raggiante ...twittava Luigi Di Maio all'indomani della sentenza di primo grado del processo sulla trattativa ... Dopo il primo grado anche Roberto Fico esultava, spiegando che 'quando lo Stato riapre le proprie ...

Stato - mafia appello: assolti l'ex senatore Dell'Utri, Mori, De Donno, Subranni La trattativa? 'E' una bufala, un'invenzione, un falso storico', dice ancora Milio. MAFIA: DIFESA ... subito dopo l'assoluzione dell'ex senatore. 'Dopo anni di processo una sentenza ha ricostituito la ...

Trattativa, la delusione delle associazioni antimafia dopo la sentenza Il Fatto Quotidiano Processo trattativa, Renzi: “A Palermo vince la giustizia” “Oggi si scrive una pagina di storia giudiziaria decisiva per il nostro Paese. Viene condannato il mafioso, vengono assolti i rappresentanti delle Istituzioni. Ciò che per anni i giustizialisti hanno ...

Stato-mafia: 13 anni di indagini per nulla di fatto La storia sarebbe cominciata dopo l'uccisione dell'eurodeputato Salvo Lima nel marzo 1992 e sarebbe entrata nel vivo tra l'attentato a Giovanni Falcone e la strage di via D'Amelio in cui morì Paolo Bo ...

