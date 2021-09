'Trattamento disumano migranti', lascia inviato Usa a Haiti (Di giovedì 23 settembre 2021) L'inviato speciale degli Stati Uniti per Haiti, l'ambasciatore Daniel Foote, si dimette dall'incarico in seguito al Trattamento "disumano" dei rifugiati di Haiti. Foote spiega di non voler essere ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 settembre 2021) L'speciale degli Stati Uniti per, l'ambasciatore Daniel Foote, si dimette dall'incarico in seguito al" dei rifugiati di. Foote spiega di non voler essere ...

Messico, violenze contro i migranti che da Tapachula vogliono raggiungere gli Usa ... firmato dal Subcomandante insorgente Moisés e dal Subcomandante Insorgente Galeano: " Negli ultimi giorni abbiamo assistito al trattamento disumano che lo Stato messicano riserva ai migranti che ...

