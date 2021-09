Tramezzini senza pane con con zucchine e formaggio, solo 190 calorie! (Di giovedì 23 settembre 2021) Tramezzini senza pane con con zucchine e formaggio, solo 190 calorie. Voglia di una merenda salata? Di un aperitivo sfizioso? Avete bisogno di un’idea un po’ diversa per un antipasto? Avete semplicemente voglia di cambiare? Bene, questi Tramezzini zucchina e formaggio e senza pane che vi proponiamo oggi forse fanno al caso vostro. Vediamo subito la ricetta. Gli ingredienti Per tre porzioni ci vogliono: mezzo chilo di zucchine; 150 grammi di un formaggio spalmabile (il Philadelphia, per esempio); 20 grammi di parmigiano grattugiato; quattro uova; un pizzico di sale q.b. La preparazione La prima cosa è preriscaldare il forno a 180 gradi, dopodiché si prende una teglia, se ne unge il ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 23 settembre 2021)con con190 calorie. Voglia di una merenda salata? Di un aperitivo sfizioso? Avete bisogno di un’idea un po’ diversa per un antipasto? Avete semplicemente voglia di cambiare? Bene, questizucchina eche vi proponiamo oggi forse fanno al caso vostro. Vediamo subito la ricetta. Gli ingredienti Per tre porzioni ci vogliono: mezzo chilo di; 150 grammi di unspalmabile (il Philadelphia, per esempio); 20 grammi di parmigiano grattugiato; quattro uova; un pizzico di sale q.b. La preparazione La prima cosa è preriscaldare il forno a 180 gradi, dopodiché si prende una teglia, se ne unge il ...

