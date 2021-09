Tra Legge e commercio: la proposta UE per il cavo universale inizia la sua bagarre, ecco gli aggiornamenti (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Unione Europea inizia l’iter per obbligare i produttori di smartphone e device ad avere un caricabatterie universale, ma si prospetta battaglia. cavo USB A (Adobe Stock)Siamo circondati da cavi di diverso formato e questi non coinvolgono solo gli smartphone. Tra USB-A, USB-C, Lightn. ing, ma anche i mini-USB e micro-USB spesso ci perdiamo e soprattutto non riusciamo a ricaricare quello che ci serve. Questa riforma è attesa da anni, ma ha sempre incontrato la forte resistenza dei produttori tecnologici, che hanno sempre fatto barricate con un’intensa attività di lobbying in Europa. Oggi però la Commissione presenterà una proposta legislativa che vuole porre fine a questo caos di cavi, imponendo un caricabatterie universale per tutti i dispositivi. Cosa vuole Bruxelles? L’UE punta ad ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) L’Unione Europeal’iter per obbligare i produttori di smartphone e device ad avere un caricabatterie, ma si prospetta battaglia.USB A (Adobe Stock)Siamo circondati da cavi di diverso formato e questi non coinvolgono solo gli smartphone. Tra USB-A, USB-C, Lightn. ing, ma anche i mini-USB e micro-USB spesso ci perdiamo e soprattutto non riusciamo a ricaricare quello che ci serve. Questa riforma è attesa da anni, ma ha sempre incontrato la forte resistenza dei produttori tecnologici, che hanno sempre fatto barricate con un’intensa attività di lobbying in Europa. Oggi però la Commissione presenterà unalegislativa che vuole porre fine a questo caos di cavi, imponendo un caricabatterieper tutti i dispositivi. Cosa vuole Bruxelles? L’UE punta ad ...

