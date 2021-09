Tra Apple ed LG c’è intesa per il nuovo iPhone pieghevole: ecco come sarà – rumors (Di giovedì 23 settembre 2021) Neanche il lancio degli iPhone 13, con annessi iOS 15 e i Watch Series 7, ha distolto l’attenzione su dei rumors che gravitano ormai da tempo immemore dalle parti di Cupertino. Apple ormai avrebbe sciolto le riserve per tuffarsi a capofitto sui pieghevoli. Apple, il presente si chiama iPhone 13. Il futuro prossimo è nei pieghevoli (Adobe Stock)Dopo il brevetto di qualche tempo nel quale si evince chiaramente una batteria pieghevole, un’altra conferma, sotto forma di indiscrezione da parte di Business Korea, secondo il colosso statunitense starebbe collaborando con LG per la realizzazione di un display pieghevole OLED da 7,5 pollici. Due versioni, addirittura, percorrerebbero la strada solcata dal numero uno attuali dei Fold, Samsung. Un ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Neanche il lancio degli13, con annessi iOS 15 e i Watch Series 7, ha distolto l’attenzione su deiche gravitano ormai da tempo immemore dalle parti di Cupertino.ormai avrebbe sciolto le riserve per tuffarsi a capofitto sui pieghevoli., il presente si chiama13. Il futuro prossimo è nei pieghevoli (Adobe Stock)Dopo il brevetto di qualche tempo nel quale si evince chiaramente una batteria, un’altra conferma, sotto forma di indiscrezione da parte di Business Korea, secondo il colosso statunitense starebbe collaborando con LG per la realizzazione di un displayOLED da 7,5 pollici. Due versioni, addirittura, percorrerebbero la strada solcata dal numero uno attuali dei Fold, Samsung. Un ...

Advertising

wizavengers : @acciokindness Pro c’è solo azzurro come nuovo colore ahah il rosa è davvero bello, tra l’altro odio la Apple perch… - LilianaCrupi : Per chi dovesse ancora avere problemi con iTunes da Windows dopo aver disinstallato iTunes deve aver disinstallato… - Lazyauditor1 : @AlfonsoFuggetta @fabio_sona E perché deve farlo con quel cavo li e non un'altro? Il punto é mettere un bastone tra… - lowresolution : @AlfonsoFuggetta Infatti, le motivazioni della UE non stanno in piedi: i caricabatterie sono già standard (con qual… - marino_ski : Quando sarà di nuovo possibile giocare Fortnite su IOS???#TimSweeney ha dichiarato che ciò accadrà alla fine della d… -