Ultime Notizie dalla rete : Torna Festival Torna Festival dello Sviluppo sostenibile, oltre 500 eventi Con oltre 500 eventi in tutta Italia, il 28 settembre torna il Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande manifestazione nazionale sulla sostenibilità, organizzata dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS). Il Festival è stato ...

A Bologna torna Rivestiti! Festival della moda etica e dell'economia sostenibile ... Prodotti, Produttori, Laboratori e materie prime dal mondo e da casa nostra RIVESTITI! 2021 - FESTIVAL DELLA MODA ETICA E DELL'ECONOMIA SOSTENIBILE 25 e 26 settembre 2021, Bologna - Parco della ...

Festival Antropologia. A Pistoia questo weekend Dialoghi sull’uomo torna finalmente in presenza: da venerdì 24 a domenica 26 settembre si terrà la XII edizione del festival di antropologia del contemporaneo, promosso dalla Fondazione Cassa di Rispa ...

