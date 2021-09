Torino Lazio, Vanja Milinkovic: «Pari tra fratelli? Risultato migliore per mia madre» (Di giovedì 23 settembre 2021) Vanja Milinkovic Savic, portiere del Torino, ha così commentato il pareggio arrivato oggi contro la Lazio per 1-1 Ai canali ufficiali del Torino, Vanja Milinkovic-Savic ha così analizzato l’1-1 maturato con la Lazio: PAREGGIO – «Risultato bugiardo, meritavamo di vincere e peccato per i due punti persi. Alla fine però dobbiamo essere contenti per la prestazione. Brucia il pareggio, a me come a tutti gli altri. Rimarrà in testa e dobbiamo fare meglio negli ultimi minuti. Non era chiusa perché bisogna stare attenti fino all’ultimo momento ma speravo lo fosse. Anche l’anno scorso è andata così, speravo non ci fosse un rigore all’ultimo invece è successo ancora. Ora pensiamo al Venezia, poi ci occuperemo della ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021)Savic, portiere del, ha così commentato il pareggio arrivato oggi contro laper 1-1 Ai canali ufficiali del-Savic ha così analizzato l’1-1 maturato con la: PAREGGIO – «bugiardo, meritavamo di vincere e peccato per i due punti persi. Alla fine però dobbiamo essere contenti per la prestazione. Brucia il pareggio, a me come a tutti gli altri. Rimarrà in testa e dobbiamo fare meglio negli ultimi minuti. Non era chiusa perché bisogna stare attenti fino all’ultimo momento ma speravo lo fosse. Anche l’anno scorso è andata così, speravo non ci fosse un rigore all’ultimo invece è successo ancora. Ora pensiamo al Venezia, poi ci occuperemo della ...

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Caicedo #Lazio #Torino - fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - Gazzetta_it : Gol! Torino - Lazio 1-1, rete di Immobile C. (LAZ) - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Il rigore di Immobile al 91' riprende il Toro e scaccia le nubi dalla testa di Sarri #TorinoLazio - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Ancora grossi problemi per #Dazn: sito non accessibile e app in panne, non si vedono Samp-Napoli e Torino-Lazio https://t.co… -