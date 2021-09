Torino-Lazio termina 1-1 Numeri e statistiche

Leggi su footdata

(Di giovedì 23 settembre 2021)1-1, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Marko Pjaca ha realizzato da subentrato quattro dei suoi sei gol in Serie A, compresi i due di questa stagione. Marko Pjaca è andato in gol per due partite consecutive di Serie A per la prima volta nel massimo campionato. Ciro Immobile ha segnato otto gol in 11 partite in Serie A contro ilda ex della partita. Gli ultimi due gol di Ciro Immobile contro ilin Serie A sono stati realizzati su rigore e dopo il novantesimo minuto. Ilè la squadra che ha realizzato più gol con giocatori subentrati in questa Serie A (cinque come l’Inter). Laha trovato la rete in otto trasferte consecutive in Serie A contro ilper la prima volta nella propria storia ...