Torino-Lazio (23 settembre ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, granata con Sanabria, Sarri punta su Raul Moro accanto a Immobile (Di giovedì 23 settembre 2021) I tifosi del Torino tengono i piedi per terra ma la mano di Juric si comincia a vedere e dopo le prime due sconfitte in campionato i granata hanno aperto una striscia di due successi contro Salernitana e Sassuolo con la porta inviolata. Arriva una Lazio che ha dovuto faticare per strappare un punto al InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 23 settembre 2021) I tifosi deltengono i piedi per terra ma la mano di Juric si comincia a vedere e dopo le prime due sconfitte in campionato ihanno aperto una striscia di due successi contro Salernitana e Sassuolo con la porta inviolata. Arriva unache ha dovuto faticare per strappare un punto al InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Caicedo #Lazio #Torino - TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Lazio ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 18.30 ??#TorinoLazio #SFT - loocaferree : Torino Lazio 1-2 scusate* - gwan_white : Serie A 1H over 1 -135 Lazio vs Torino Over 2½ -140 Lazio vs Torino - MRBronson14 : Torino Lazio senza Milinkovic-Savic. la lazio cerca di perderla dal primo minuto, sperando nel fratello di Sergej -