Torino-Lazio 1-1 | Muriqi | “Punto meritato | ora testa al derby”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Vedatha commentato il pareggio per 1-1 in, sfida valida per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. L’attaccante kosovaro, decisivo nel finale avendo conquistato il rigore poi trasformato da Immobile, ha dichiarato: “Ilha giocato in maniera molto aggressiva, ma sapevamo di affrontare una partita difficile. Abbiamoilconquistato all’ultimo e siamo contenti perché unè meglio di niente”. “Ora ladeve essere rivolta al, dobbiamo recuperare un po’ di energie, ma stiamo lavorando bene in questo senso e cerchiamo di aiutarci all’interno della squadra. Siamo concentrati per la sfida contro la Roma, dobbiamo lavorare di più per ottenere la vittoria“, ha quindi concluso ...

Ai microfoni diStyle Channel, Muriqi ha parlato della sfida contro ile del suo momento: " Squadra molto aggressiva, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo ...... poi l'ex Immobile ha riportato i granata con i piedi per terra: al Grandecon lafinisce 1 - 1. Juric allunga a tre la striscia di risultati utili di fila e si gode altri miglioramenti ...(Toro News) Commenta per primo Ancora una volta, come accaduto contro il Galatasaray , Sarri stupisce nelle scelte dell'11 iniziale della Lazio . Contro il Torino occasione per Akpa Akpro , Cataldi e ...Altro pari, sempre in rimonta e in extremis per la Lazio. La macchina di Sarri ancora stenta a decollare, palesando non poche lacune nei meccanismi di gioco. L'aggressività del Torino ...