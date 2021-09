Torino-Lazio 1-1, le pagelle: Immobile (su rigore) risponde a Pjaca [FOTO] (Di giovedì 23 settembre 2021) Torino e Lazio hanno dato vita ad una partita scoppiettante nel match della quinta giornata del campionato di Serie A, si conclude il turno infrasettimanale. Nel primo tempo la partita è viva, si registrano occasioni potenziali da entrambe la parti, ma la sfida non si sblocca. E’ una partita particolare per Ciro Immobile, ex della partita. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, le due squadre sono ‘spaccate’ ma si confermano imprecise nei metri finali del campo. Il gol è nell’aria e arriva al 76?: entra Pjaca ed è proprio l’ex Juventus a sbloccare il risultato. Nel finale Immobile pareggia su calcio di rigore. Finisce 1-1. Torino-Lazio, le pagelle Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic 6; Djidji 5, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 settembre 2021)hanno dato vita ad una partita scoppiettante nel match della quinta giornata del campionato di Serie A, si conclude il turno infrasettimanale. Nel primo tempo la partita è viva, si registrano occasioni potenziali da entrambe la parti, ma la sfida non si sblocca. E’ una partita particolare per Ciro, ex della partita. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, le due squadre sono ‘spaccate’ ma si confermano imprecise nei metri finali del campo. Il gol è nell’aria e arriva al 76?: entraed è proprio l’ex Juventus a sbloccare il risultato. Nel finalepareggia su calcio di. Finisce 1-1., le(3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic 6; Djidji 5, ...

Advertising

fanpage : ?? #DAZN down Cosa sta accadendo in questi minuti #SampdoriaNapoli #SampNapoli - TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Lazio ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 18.30 ??#TorinoLazio #SFT - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Sassuolo 0-0 Torino: ?? 78’ Entra in campo ? 83’ Gol dello 0-1 Torino 0-0 Lazio: ?? 74’ Entra in campo ? 76’ Gol dell’1-0… - CB_Ignoranza : Sassuolo 0-0 Torino: ?? 78’ Entra in campo ? 83’ Gol dello 0-1 Torino 0-0 Lazio: ?? 74’ Entra in campo ? 76’ Gol de… - GloDaka : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Goal Alert: Torino 1-1* Lazio *(Pen: Immobile 90+1') #SSFootball -