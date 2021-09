Torino, Giorgia Meloni contestata dai No Green pass: «Assassina e traditrice» (Di giovedì 23 settembre 2021) I No Green pass non risparmiano nemmeno Giorgia Meloni. Nella serata di oggi, la leader di Fratelli d’Italia si trovava a Torino per sostenere il candidato sindaco Paolo Damilano. Nel corso del comizio alcuni manifestanti le hanno urlato: «Venduta, traditrice, Assassina». Lei ha subito replicato: «Io urlo più di voi, non ho mai avuto paura», ha detto rivolgendosi ai manifestanti, controllati dalla polizia ai margini della piazza, che continuavano a gridare «No Green pass». Come scrive Torino Today – che pubblica anche un video – tra i contestatori c’era anche Marco Liccione, ex militante di Fratelli d’Italia che si è sentito tradito dal partito guidato da Meloni. Foto in copertina: ANSA/TINO ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 settembre 2021) I Nonon risparmiano nemmeno. Nella serata di oggi, la leader di Fratelli d’Italia si trovava aper sostenere il candidato sindaco Paolo Damilano. Nel corso del comizio alcuni manifestanti le hanno urlato: «Venduta,». Lei ha subito replicato: «Io urlo più di voi, non ho mai avuto paura», ha detto rivolgendosi ai manifestanti, controllati dalla polizia ai margini della piazza, che continuavano a gridare «No». Come scriveToday – che pubblica anche un video – tra i contestatori c’era anche Marco Liccione, ex militante di Fratelli d’Italia che si è sentito tradito dal partito guidato da. Foto in copertina: ANSA/TINO ...

