Tor Bella Monaca, arrestata per spaccio di droga e furto dopo 21 giorni: reati commessi tra Anzio e Roma (Di giovedì 23 settembre 2021) Una donna è stata arrestata a Tor Bella Monaca dopo 21 giorni di ricerche. Nei confronti della 33enne pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 2 settembre dal Tribunale di Velletri. Ora si trova presso il carcere femminile di Rebibbia, dove è stata condotta. Qui dovrà scontare un cumulo pene di 5 anni e 5 mesi di reclusione per i reati di furto aggravato e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi ad Anzio e Roma da 2009 al 2018. A trovarla in via Ferdinando Quaglia i carabinieri della stazione di Roma Tor Bella Monaca. Nel pomeriggio di ieri stavano passando sulla strada quando i militari l'hanno riconosciuta.

