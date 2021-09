Tokyo 2020 | i trionfi azzurri celebrati al Quirinale e a Palazzo Chigi

(Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi il Presidente della Repubblica riceverà i medaglisti di Olimpiade e Paralimpiade A luglio, poco prima della partenza per il Giappone il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva consegnato il tricolore ai portabandiera di Olimpiade e Paralimpiade. Elia Viviani e Jessica Rossi e Federico Morlacchi e Beatrice Vio: loro, oggi, 23 settembre riconsegneranno il vessillo a Mattarella. Leggi anche:, Matteo Berrettini e la Nazionale di Mancini da Mattarella Non solo, il Capo dello Stato riceverà tutti i medagliati, quindi le 40 medaglie dell’Olimpiade e le 69 della Paralimpiade, per una vera e propria parata di campioni. Ci saranno Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Vanessa Ferrari e ancora Beatrice Vio, Simone Barlaam o Giulia Terzi. Le due delegazioni saranno guidate del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e dal Presidente del Cip, Luca ...

