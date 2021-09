Tiro con l’arco, Mondiali 2021: giornata non felice per l’Italia nell’individuale (Di venerdì 24 settembre 2021) giornata da archiviare per l’Italia in quel di Yankton, sede dei Mondiali di Tiro con l’arco 2021. I nostri connazionali faticano nei due tornei individuali inchinandosi alla concorrenza che monopolizza la scena senza molti problemi. Lo statunitense Brady Ellison mette fine all’avventura di Alessandro Paoli nel torneo di ricurvo vincendo per 6 a 4. Il nostro connazionale era l’ultimo rimasto in gara vista l’esclusione di Federico Musolesi, sconfitto 2-6 dal nativo di Rimini in precedenza in un derby tutto italiano. Chiara Rebagliati cede 0-6 contro la coreana San An al femminile negli ottavi. Partita a senso unico per l’azzurra che saluta il tabellone a pochi minuti dalla sconfitta di Vanessa Landi, out dopo aver perso con il punteggio di 1-7 contro la giapponese Niki Nakamura. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)da archiviare perin quel di Yankton, sede deidicon. I nostri connazionali faticano nei due tornei individuali inchinandosi alla concorrenza che monopolizza la scena senza molti problemi. Lo statunitense Brady Ellison mette fine all’avventura di Alessandro Paoli nel torneo di ricurvo vincendo per 6 a 4. Il nostro connazionale era l’ultimo rimasto in gara vista l’esclusione di Federico Musolesi, sconfitto 2-6 dal nativo di Rimini in precedenza in un derby tutto italiano. Chiara Rebagliati cede 0-6 contro la coreana San An al femminile negli ottavi. Partita a senso unico per l’azzurra che saluta il tabellone a pochi minuti dalla sconfitta di Vanessa Landi, out dopo aver perso con il punteggio di 1-7 contro la giapponese Niki Nakamura. La ...

Advertising

forumJuventus : ??GOOOOOL!!! Si sblocca Kean con un tiro in buca d’angolo #speziajuve 0-1 - SerieA : ??????GOOOLLLL?????? Di sinistro, di controbalzo: #Zielinski con un tiro potente fa il quarto gol. #SampNapoli 0-4 #SerieATIM ?? #WeAreCalcio - sscnapoli : ? 84’ | GOOOOOOOOOLLLLLL ?? Il Chuckyyyyyyy con un gran tiro all’incrocio dei pali ?? @HirvingLozano70 ??… - Aldo_Benassi : @lo_ferrante64 @SaverioTolomeo @strumentiumani Chiunque giochi sei partite di fila rifiatando poco al limite del pe… - tripalosky99 : @JulzOa Vero ma fa poco, il gioco del Milan fa si che non serva il tiro da fuori, anche a difesa piazzata in 90' pr… -