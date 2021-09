Tino Chrupalla | AfD | «Il cambiamento climatico? Fantasia apocalittica L’emergenza sono gli immigrati stupratori»

(Di giovedì 23 settembre 2021) L’ammirazione per Putin, gli ammiccamenti ai no vax e ai negazionisti del riscaldamento globale e l’uscita della Germania dall’Europa. Parla il candidato cancelliere del partito di estrema destra alle elezioni del 26 settembre

L'Espresso

... ha twittato l'AfD dopo le prime proiezioni per la Sassonia dove il partito ha ottenuto 10 dei 16 seggi ad assegnazione diretta, tra cui quello vinto dal presidente del partito,, nel ...Così, portavoce del partito tedesco di estrema destra Alternativa fue Deutschland (Afd). "Sicuramente anche le perdite fanno male", ha aggiunto. L'Afd è entrata per la prima volta al ...I tre candidati a succedere a Angela Merkel (Cdu) sono Armin Laschet (Cdu), Annalena Baerbock (Verdi) e Olaf Scholz (Spd) ...È rimasta nell’angolo in questa campagna elettorale l’ultradestra tedesca: la tendenza che dava Alternative für Deutschland in crescita negli anni scorsi ha visibilmente frenato e il partito si attest ...