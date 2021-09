TIM, da ottobre nuova assistenza con la lingua dei segni (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Dal primo ottobre TIM offrirà un nuovo servizio di assistenza tecnica ‘TIMinLIS’ dedicato ai clienti non udenti. Lo annuncia la stessa TIM, con una nota, in occasione della giornata internazionale delle lingue dei segni e nell’ambito del proprio piano di inclusione e valorizzazione delle diversità. Il servizio sarà disponibile nella sezione assistenza tecnica del sito TIM e il cliente, inserendo il proprio numero telefonico, avrà la possibilità di comunicare con un videointerprete LIS ed un tecnico TIM. Il servizio è in collaborazione con la società Veasyt, specializzata in video-interpretariato in LIS.TIM, “da sempre attenta ai temi dell’inclusione, sta portando avanti anche al suo interno un programma articolato per le persone sorde, grazie all’adozione di nuove soluzioni che consentono di telefonare, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Dal primoTIM offrirà un nuovo servizio ditecnica ‘TIMinLIS’ dedicato ai clienti non udenti. Lo annuncia la stessa TIM, con una nota, in occasione della giornata internazionale delle lingue deie nell’ambito del proprio piano di inclusione e valorizzazione delle diversità. Il servizio sarà disponibile nella sezionetecnica del sito TIM e il cliente, inserendo il proprio numero telefonico, avrà la possibilità di comunicare con un videointerprete LIS ed un tecnico TIM. Il servizio è in collaborazione con la società Veasyt, specializzata in video-interpretariato in LIS.TIM, “da sempre attenta ai temi dell’inclusione, sta portando avanti anche al suo interno un programma articolato per le persone sorde, grazie all’adozione di nuove soluzioni che consentono di telefonare, ...

Advertising

ansa2030 : Tim: assistenza clienti anche in Lis, la Lingua dei segni. Sul sito disponibile da ottobre un videointerprete.… - Mondo3 : #TIM annuncia che dal primo ottobre offrirà un nuovo servizio di assistenza tecnica ‘TIMinLIS’ dedicato ai clienti… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Tim Cup Primavera, il Napoli sfiderà il Cosenza il prossimo 27 ottobre:… - StellaSirio60 : RT @TIMnewsroom: Aperte le iscrizioni ad un nuovo percorso #AIAcademy, l’alta formazione di TIM sull'intelligenza artificiale, in collabora… - SapienzaRoma : RT @TIMnewsroom: Aperte le iscrizioni ad un nuovo percorso #AIAcademy, l’alta formazione di TIM sull'intelligenza artificiale, in collabora… -

Ultime Notizie dalla rete : TIM ottobre TIM, da ottobre nuova assistenza con la lingua dei segni Dal primo ottobre TIM offrirà un nuovo servizio di assistenza tecnica 'TIMinLIS' dedicato ai clienti non udenti. Lo annuncia la stessa TIM, con una nota, in occasione della giornata internazionale delle lingue ...

Tim in Lis: assistenza clienti anche nella lingua dei segni Doppia iniziativa di Tim in occasione della Giornata internazionale delle lingue dei segni. La prima riguarda tutti i clienti sordi, ai quali dal 1° ottobre sarà dedicato il nuovo servizio di assistenza tecnica 'TIMinLIS':...

TIM, da ottobre nuova assistenza con la lingua dei segni Teleborsa TIM, da ottobre nuova assistenza con la lingua dei segni Dal primo ottobre TIM offrirà un nuovo servizio di assistenza tecnica ‘TIMinLIS’ dedicato ai clienti non udenti.

Tim: assistenza clienti anche in Lis, la Lingua dei segni In occasione della giornata internazionale delle lingue dei segni e nell'ambito del piano di inclusione e valorizzazione delle diversità, Tim annuncia che dal primo ottobre offrirà un nuovo servizio d ...

Dal primooffrirà un nuovo servizio di assistenza tecnica 'TIMinLIS' dedicato ai clienti non udenti. Lo annuncia la stessa, con una nota, in occasione della giornata internazionale delle lingue ...Doppia iniziativa diin occasione della Giornata internazionale delle lingue dei segni. La prima riguarda tutti i clienti sordi, ai quali dal 1°sarà dedicato il nuovo servizio di assistenza tecnica 'TIMinLIS':...Dal primo ottobre TIM offrirà un nuovo servizio di assistenza tecnica ‘TIMinLIS’ dedicato ai clienti non udenti.In occasione della giornata internazionale delle lingue dei segni e nell'ambito del piano di inclusione e valorizzazione delle diversità, Tim annuncia che dal primo ottobre offrirà un nuovo servizio d ...