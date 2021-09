The Tender Bar: Ben Affleck e Tye Sheridan nella prima foto del film di George Clooney (Di giovedì 23 settembre 2021) Faccia a faccia tra Ben Affleck e Tye Sheridan nella prima immagine di The Tender Bar, nuova fatica registica di George Clooney. La prima foto di The Tender Bar ci regala un assaggio della nuova regia di George Clooney con un confronto tra le star del film Ben Affleck e Tye Sheridan. Ispirato al memoir di J.R. Moehringer, The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), cresciuto senza un padre grazie al sostegno e all'aiuto del barista Zio Charlie (Ben Affleck), che considera una figura paterna. La madre di J.R. (Lily Rabe) lotta pur di far ottenere al figlio le possibilità ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) Faccia a faccia tra Bene Tyeimmagine di TheBar, nuova fatica registica di. Ladi TheBar ci regala un assaggio della nuova regia dicon un confronto tra le star delBene Tye. Ispirato al memoir di J.R. Moehringer, TheBar racconta la storia di J.R. (Tye), cresciuto senza un padre grazie al sostegno e all'aiuto del barista Zio Charlie (Ben), che considera una figura paterna. La madre di J.R. (Lily Rabe) lotta pur di far ottenere al figlio le possibilità ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Tender Bar: Ben Affleck e Tye Sheridan nella prima foto del film di George Clooney… - 3cinematographe : #TheTenderBar: mostrata la prima immagine ufficiale del film di George Clooney - zazoomblog : The Tender Bar: Amazon annuncia la data di uscita del film di George Clooney - #Tender #Amazon #annuncia #uscita - SimonaCroisette : RT @ciakmag: La prima volta di #BenAffleck e #GeorgeClooney! #TheTenderBar - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Tender Bar: Amazon annuncia la data di uscita del film di George Clooney -