The Last of Us ha ispirato il personaggio di Rahul Kohli nella serie Netflix Midnight Mass (Di giovedì 23 settembre 2021) Con l'arrivo di Midnight Mass su Netflix, sono emersi alcuni interessanti dettagli sulla serie di Mike Flanagan, il creatore di The Haunting of Hill House e Bly Manor. Stando a quanto emerso, The Last of Us è stato tra le fonti di ispirazione per Flanagan e per l'attore Rahul Kohli, che interpreta lo Sceriffo Hassan nelle serie horror di Netflix. Nello specifico, Rahul Kohli ha rivelato su Twitter che il suo personaggio è stato ispirato da Joel di The Last of Us, il protagonista del primo gioco della serie di Naughty Dog. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Con l'arrivo disu, sono emersi alcuni interessanti dettagli sulladi Mike Flanagan, il creatore di The Haunting of Hill House e Bly Manor. Stando a quanto emerso, Theof Us è stato tra le fonti di ispirazione per Flanagan e per l'attore, che interpreta lo Sceriffo Hassan nellehorror di. Nello specifico,ha rivelato su Twitter che il suoè statoda Joel di Theof Us, il protagonista del primo gioco delladi Naughty Dog. Leggi altro...

Advertising

acmilan : ?? When was the last time we avoided defeat after falling behind away to Juve in Serie A? Find out ??… - METALWAVEItaly : KOLOSSUS: presentano la premiere di ''The Last Of The Titans'' - GazzettadiSiena : Sono i più poveri al mondo ma i media italiani non ne parlano. Lo studio di un gruppo di studenti del Dispoc - cmont4560 : RT @hayertalbe: @DavLucia @PaolaToogoodxme @marialves53 @GerardLDonadoni @albertopetro2 @migliaccio31 @neblaruz @martinis2018 @agustin_gut… - FilippaDolce : RT @ADMpalermo: IL NOSTRO APPUNTAMENTO DI QUESTA SERA “L’ultimo quarto della notte” Dino Pizzuto pianoforte e tastiere The Last Quarter S… -