«The Hanging Sun»: le prime immagini del nuovo film Sky con Alessandro Borghi (Di giovedì 23 settembre 2021) La luce fredda e a tratti tagliente del Nord Europa insieme alle tinte infuocate di un thriller dove passato e presente si mescolano e si sovrappongono. The Hanging Sun, la nuova co-produzione italo-britannica targata Sky, Cattleya e Groenlandia, parte da un'atmosfera noir, suggerita dal romanzo Sole di mezzanotte di Jo Nesbø dalla quale è tratta, e da un protagonista che, in questi ultimi anni, ha dimostrato quanto la versatilità sia ormai uno dei suoi marchi di fabbrica: Alessandro Borghi. In The Hanging Sun, diretto da Francesco Carrozzini e sceneggiato da Stefano Bises, Borghi è John, un uomo in fuga dopo aver tradito suo padre Dad (Peter Mullan), un potente boss criminale.

