The Hanging Sun: Alessandro Borghi nelle prime foto del film Sky Original tratto dal romanzo di Jo Nesbø (Di giovedì 23 settembre 2021) Svelate le foto di Alessandro Borghi e dei colleghi Jessica Brown Findlay, Peter Mullan e Chales Dance, in Norvegia per girare il thriller Sky Original The Hanging Sun, ispirato al romanzo di Jo Nesbø Sole di mezzanotte. Sono in corso in Norvegia, tra Alesund e Fosnavag, le riprese del nuovo film Sky Original The Hanging Sun, una coproduzione italo-britannica targata Sky, Cattleya e Groenlandia. Le prime foto dal set mostrano Alessandro Borghi e il resto del cast immersi nel paesaggio nordico. Diretto da Francesco Carrozzini e sceneggiato da Stefano Bises, il film è un thriller noir tratto dal romanzo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021) Svelate ledie dei colleghi Jessica Brown Findlay, Peter Mullan e Chales Dance, in Norvegia per girare il thriller SkyTheSun, ispirato aldi JoSole di mezzanotte. Sono in corso in Norvegia, tra Alesund e Fosnavag, le riprese del nuovoSkyTheSun, una coproduzione italo-britannica targata Sky, Cattleya e Groenlandia. Ledal set mostranoe il resto del cast immersi nel paesaggio nordico. Diretto da Francesco Carrozzini e sceneggiato da Stefano Bises, ilè un thriller noirdal...

