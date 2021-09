The Beatles, Jim Morrison nel White Album? | Memories (Di giovedì 23 settembre 2021) Sì, abbiamo letto bene ed è tutto un “dicono che”, ma la leggenda è suggestiva. Che i Beatles e i Doors godessero di stima reciproca è un fatto, anche se Oliver Stone nel suo biopic iconico mette in bocca a Val Kilmer parole come: “E chi siamo, i Beatles forse?”. Sta di fatto che esiste un libro, Everybody Had An Ocean di William McKeen, secondo il quale Jim Morrison avrebbe partecipato alle sessioni del White Album (1968) su invito di George Harrison. In che modo? Andiamo per ordine. Nel 1968 i Doors avevano appena terminato il tour europeo – ricordiamo e consigliamo la storica VHS The Doors In Europe – e Jim Morrison con la sua Pamela Courson si trovavano a Londra. Proprio in quel periodo i Fab Four erano impegnati nella registrazione del White ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Sì, abbiamo letto bene ed è tutto un “dicono che”, ma la leggenda è suggestiva. Che ie i Doors godessero di stima reciproca è un fatto, anche se Oliver Stone nel suo biopic iconico mette in bocca a Val Kilmer parole come: “E chi siamo, iforse?”. Sta di fatto che esiste un libro, Everybody Had An Ocean di William McKeen, secondo il quale Jimavrebbe partecipato alle sessioni del(1968) su invito di George Harrison. In che modo? Andiamo per ordine. Nel 1968 i Doors avevano appena terminato il tour europeo – ricordiamo e consigliamo la storica VHS The Doors In Europe – e Jimcon la sua Pamela Courson si trovavano a Londra. Proprio in quel periodo i Fab Four erano impegnati nella registrazione del...

