Terremoto | lieve scossa nella notte | epicentro Poggiorsini Magnitudo 2 registrata alle 2 | 07

Advertising

gazzettaparma : Lieve scossa di terremoto nel Cornigliese - YouTvrs : Lieve scossa di #Terremoto nel maceratese - - robexdj : Miglionico, lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 - NoiNotizie : Terremoto: scossa di lieve entità nel materano (immagine: fonte @INGVterremoti) - TuttoH24 : Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto alle 7.25 di oggi a 2 km SE di Miglionico (MT), con coordinate geograf… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto lieve

Intanto in mattinata l'Ingv ha registrato un primo sisma, dientità, in Alta Irpinia a Bagnoli. Undi magnitudo 1.1 è avvenuto a Bagnoli Irpino alle 08:43:46 e anche in questo caso la ...Unla ha preannunciata: è stato avvertito a El Paso, a pochi chilometri di distanza. (da una settimana era stato registrato un aumento dell'attività sismica con uno sciame di circa ...Un lieve sisma è stato registrato al margine del parco dell’alta Murgia. Magnitudo 2 con epicentro a due chilometri da Poggiorsini e sedici da Gravina in Puglia, la scossa di terremoto si è verificata ...Terremoto di magnitudo 3.5 registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo di Malta. I dati ufficiali del sisma.