Terremoto in Rai | Arriva un nuovo doc Marco Bocci sostituisce Luca Argentero Cosa succede

Arriva in Rai un nuovo doc interpretato da Marco Bocci e la rete promette che non farà rimpiangere Luca Argentero. Ecco la trama della nuova fiction. Al via oggi 23 settembre la nuova fiction che dal melodramma si trasforma in crime. La trama di Fino all'ultimo battito è a sfondo medical, con protagonista Marco Bocci accompagnato da un nutrito cast. La storia si trasforma, e sfiora le tinte crime quando il dottor Diego Mancini, brillante cardiochirurgo dalla carriera promettente, per salvare suo figlio Paolo (Giovanni Carone) avuto dalla compagna Elena interpretata da Violante Placido e affetto da una rara cardiopatia, accetta un compromesso pericoloso che lo porta a diventare il medico di Cosimo Patruno (Fortunato Cerlino), boss latitante.

