Tennis Napoli Cup a porte aperte | ingresso gratuito da domenica 3 a venerdì 8 ottobre

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLo spettacolo dellaCup sarà aperto a tutti. Per gli appassionati diassistere al Challenger Atp, organizzato alClub(Viale Dohrn, Villa Comunale), saràper sei degli otto giorni di gare in programma: da, giorno di inizio delle qualificazioni, acompreso, giorno tradizionalmente dedicato ai quarti di finale del torneo di singolare e alle semifinali del torneo di doppio. Sabato 9 e10, invece, per il programma delle semifinali e delle finali del torneo internazionale Atp, il costo unico del biglietto d’sarà di 10 euro. Per l’accesso ...