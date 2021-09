Tennis | Ivan Ljubicic | “Berrettini? Servizio e dritto fanno paura | gli manca qualcosa sul rovescio”

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 settembre 2021)dixit. L’ex giocatore croato, oggi allenatore di grande successo, ha detto la sua su diversi temi del panoramatico. Dai prossimi vincitori slam a un focus sugli italiani, ecco i pareri del coach classe 1979. “Lo scenario dei prossimi anni – afferma in un’intervista a Ubi.com – sarà lo stesso del dopo Sampras-Agassi, tanti vincitori diversi dello stesso Slam. Ferrero, Gaudio, Moya, Hewitt, Safin. Unpiù normale di quello imposto dai tre mostri, che non è lo sport vero, ma uno sport straordinario come i loro risultati. Non so se li rivedremo nel finale di stagione: Djokovic me lo aspetto a Bercy e alle Finals, ma non sarebbe uno choc se decidesse di non giocare più. Roger non ha ancora ripreso ad allenarsi, non c’è un preciso programma per il suo rientro“. Poi sugli ...