Tennessee, spara in un negozio: un morto e 12 feriti (Di giovedì 23 settembre 2021) Un uomo armato ha fatto fuoco in un negozio di Collierville, in Tennessee, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre dodici. Lo riferiscono fonti di polizia locali precisando che l'aggressore ha poi rivolto l'arma verso di sèé, uccidendosi. L'articolo proviene da Italia Sera.

