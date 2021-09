Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Ariane rovinerà Michael? (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel corso delle prossime puntate di Tempesta d'amore, terrà banco la storyline incentrata sulla candidatura alle elezioni politiche della vulcanica e determinata Rosalie Engel, come rivelano le anticipazioni tedesche. La donna, dopo un acceso diverbio con Christoph, candidato al ruolo di governatore del distretto, ha capito di voler concorrere per lo stesso incarico e ha deciso di candidarsi incassando l'aiuto di Ariane. Quest'ultima, però, ha chiarito subito alla Engel che l'avrebbe sostenuta nella campagna elettorale solo se, in caso di vittoria, lei le avrebbe assicurato favori e privilegi. A quel punto, Rosalie ha accettato l'accordo e si è lanciata alla conquista dei primi voti. In seguito, Ariane verrà a sapere che Christoph vuole affidare ad una ditta ungherese coinvolta in ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel corso delle prossime puntate did', terrà banco la storyline incentrata sulla candidatura alle elezioni politiche della vulcanica e determinata Rosalie Engel, come rivelano le. La donna, dopo un acceso diverbio con Christoph, candidato al ruolo di governatore del distretto, ha capito di voler concorrere per lo stesso incarico e ha deciso di candidarsi incassando l'aiuto di. Quest'ultima, però, ha chiarito subito alla Engel che l'avrebbe sostenuta nella campagna elettorale solo se, in caso di vittoria, lei le avrebbe assicurato favori e privilegi. A quel punto, Rosalie ha accettato l'accordo e si è lanciata alla conquista dei primi voti. In seguito,verrà a sapere che Christoph vuole affidare ad una ditta ungherese coinvolta in ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - vodkaaastraight : RT @RampolloT: Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. E si amano di quell’amore che a volte fa male ma che ti ri… - Conduso_io_ : RT @sonopoliedrica: Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amore che a volte fa ma… - JOtipacheballa : RT @sonopoliedrica: Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amore che a volte fa ma… - cutolo_giusy : RT @sonopoliedrica: Io lo dico anche in mezzo alla tempesta non me ne frega un cazzo. SI AMANO. E si amano di quell’amore che a volte fa ma… -