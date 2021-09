Tari, sconti per famiglie e pensionati. Dal Comune di Genova rimborsi fino a 100 euro (Di venerdì 24 settembre 2021) Le agevolazioni ipotizzate riguardano over 70 e genitori che hanno usufruito della cassa integrazione Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 24 settembre 2021) Le agevolazioni ipotizzate riguardano over 70 e genitori che hanno usufruito della cassa integrazione

Advertising

ilsecoloxix : #genova Sconti di 50 euro per i pensionati over 70 a basso reddito, e di 100 euro per le famiglie in difficoltà: le… - GenovaOnline : Tari, sconti per famiglie e pensionati. Dal Comune rimborsi fino a 100 euro - ilsecoloxix : Tari, sconti per famiglie e pensionati. Dal Comune rimborsi fino a 100 euro - ApportunityIt : Tari, sconti per famiglie e pensionati. Dal Comune rimborsi fino a 100 euro - Il Secolo XIX - bob_digilio : RT @bolde_25: Su ?@varesenews? trovate una mia intervista nella quale racconto alcune proposte per le giovani famiglie: riduzione costo deg… -