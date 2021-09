Tagadà | Bassetti contro Antonella Viola Lei intanto risponde | “Quando saremo fuori dalla pandemia?”

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Finite le vacanze estive si ritorna a scuola, si ritorna al lavoro e, come ogni anno a settembre, riprendono i programmi televisivi che si erano fermati durante il periodo estivo. In questo autunno 2021, il secondo dall’avvento del coronavirus, a tenere banco è ancora lae di conseguenza tornano in tv anche i virologi. Leggi anche -> “Avremmo dovuto attendere 100 milioni di morti”: Galli a Cartabianca sbottai colleghi no vax Se due giorni fa è stato il turno di Massimo Galli a ‘Cartabianca’, ieri pomeriggio è stato il turno di Matteo, che in collegamento a ‘’ si è fatto nuovamente risentire sulla questione Covid-19. E non ha risparmiato attacchi al vetrioloi colleghi. In studio si parla di Covid-19 e scuola, in particolare ...