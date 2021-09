Svizzera, banca centrale conferma politica monetaria (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – La banca nazionale Svizzera conferma l’attuale politica monetaria espansiva, con l’obiettivo di mantenere i prezzi stabili e continuare a sostenere la ripresa dell’economia del Paese messa alla prova con la pandemia. L’istituto centrale ha reiterato il tasso di interesse a –0,75% come peraltro atteso dal mercato. Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Lanazionalel’attualeespansiva, con l’obiettivo di mantenere i prezzi stabili e continuare a sostenere la ripresa dell’economia del Paese messa alla prova con la pandemia. L’istitutoha reiterato il tasso di interesse a –0,75% come peraltro atteso dal mercato.

Advertising

tvbusiness24 : #Svizzera, la #Banca centrale lascia invariata la #politica monetaria - MohssenAzizi : La Banca nazionale svizzera ha mantenuto il suo tasso di riferimento a -0,75% e il tasso di interesse che applica s… - Twittytwitty17 : RT @umanesimo: Qui un thread (non aggiornato) su IppocrateOrg che ho scritto tempo fa. Oggi IpocrateOrg non ha più sede alle Mauritius ma a… - AL_Melandri : RT @AlanPanassiti: #ippocrate org Puoi donare in due modi: o tramite #bitcoin, crypto valuta senza alcun tracciamento (che di solito si us… - ExpaIta : BITCOIN RISOLVE QUESTO???? Una banca svizzera ha chiuso il conto di un proprio cliente, l'attivista cinese Ai Weiwei.… -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera banca Svizzera, banca centrale conferma politica monetaria La Banca nazionale svizzera conferma l'attuale politica monetaria espansiva, con l'obiettivo di mantenere i prezzi stabili e continuare a sostenere la ripresa dell'economia del Paese messa alla prova con ...

Torino: Arrestato scippatore dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia ...attenzione ai convogli internazionali che giungono nel territorio nazionale provenienti da Svizzera ... Da un controllo in banca dati, lo straniero è risultato gravato da numerosi precedenti nonché un ...

Svizzera: Banca centrale mantiene il tasso riferimento a -0,75% Borsa Italiana La Norvegia abbandona i tassi a zero, è la prima ad alzare. Svizzera ferma Norges Bank ha portato il costo del denaro allo 0,25% prevedendo un ulteriore aumento entro fine anno: è opportuno iniziare una graduale normalizzazione. Invece la Swiss National Bank ha mantenuto il ...

Svizzera, banca centrale conferma politica monetaria (Teleborsa) - La Banca nazionale svizzera conferma l'attuale politica monetaria espansiva, con l'obiettivo di mantenere i prezzi stabili e continuare a sostenere la ripresa dell'economia del ...

Lanazionaleconferma l'attuale politica monetaria espansiva, con l'obiettivo di mantenere i prezzi stabili e continuare a sostenere la ripresa dell'economia del Paese messa alla prova con ......attenzione ai convogli internazionali che giungono nel territorio nazionale provenienti da... Da un controllo indati, lo straniero è risultato gravato da numerosi precedenti nonché un ...Norges Bank ha portato il costo del denaro allo 0,25% prevedendo un ulteriore aumento entro fine anno: è opportuno iniziare una graduale normalizzazione. Invece la Swiss National Bank ha mantenuto il ...(Teleborsa) - La Banca nazionale svizzera conferma l'attuale politica monetaria espansiva, con l'obiettivo di mantenere i prezzi stabili e continuare a sostenere la ripresa dell'economia del ...