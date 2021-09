Svelata la reazione di Spalletti alla notizia della riconferma nel Napoli di Koulibaly | il racconto

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 23 settembre 2021) Quest'oggi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, si è parlato tanto diper ildi: questo perché è stata resa nota ladell'allenatore di Certaldo relativache il difensore senegalese non sarebbe andato via a fine mercato. Ecco quanto da segnalare in merito: "Da tre anni, il nome diviene fuori ogni qualvolta si parla di mercato. Ad ogni sessione, viene dato per partente, si discute del valore del suo cartellino, si fanno ipotesi di probabili acquirenti ma, poi, nulla succede". "Si è detto di un'offerta di 50 milioni da parte del Manchester United, ma dproprietà hanno fatto sapere che in sede non sono mai arrivate richieste, da nessuna parte. Il che lascia pensare che se il ...