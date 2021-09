Superbike | Chaz Davies si ritira a fine stagione | “Pronto a voltare pagina”

(Di giovedì 23 settembre 2021) Arriva all’improvviso la notizia del ritiro dalladi. Caduto durante l’ultimo appuntamento delle derivate di serie al Montmelò, il pilota gallese non correrà a Jerez ma è voluto essere comunque presente, indicendo una conferenza stampa per questo pomeriggio. L’idea che potesse annunciare il ritiro serpeggiava nel paddock, ma la notizia ha lasciato comunque a bocca aperta. In molti piloti della categoria si sono presentati per ascoltare ciò cheavesse da dire, tra cui Toprak Razgatioglu e Jonathan Rea, quasi come se non volessero credere a ciò che stava succedendo. Ma il gallese è stato diretto e sincero: “Questa sarà la mia ultimain. Non è stata una decisione facile, ci ho pensato molto. Ci sono tante ragioni dietro questa scelta, ma ...

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Chaz Davies sarà a Jerez ma non correrà, bensì farà luce sul proprio futuro. A pochi giorni dall'incidente di Barcellona, dove ha rimediato la rottura di due costole e per il quale è stato dimesso ... A Jerez, Chaz ha annunciato il ritiro dalle competizioni: "Non so se continuerò a guidare una moto, adesso non è il momento di pensarci. Sto diventanto grande, avrò tempo da trascorrere con la famiglia ..."