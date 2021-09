Super Mario non delude Confindustria. Bonomi augura lunga vita al Governo. Draghi: “Non abbiamo intenzione di aumentare le tasse” (Di giovedì 23 settembre 2021) lunga vita al Governo Draghi. E’ il messaggio che arriva dall’assemblea di Confindustria, che ha riunito i suoi delegati nel palazzo dello Sport all’Eur. L’assemblea è iniziata con un minuto di silenzio, in ricordo della vittime del Covid. Il presidente di Confindustria (qui il suo intervento), Carlo Bonomi ha messo subito in chiaro: “Noi imprese non esitiamo a dire che ci riconosciamo nell’esperienza e nell’operato del Governo guidato dal presidente Draghi e ci auguriamo continui a lungo nella sua attuale esperienza”. Presidente Draghi che è stato accolto da una standing ovation della platea dell’industriali, e delle prime file della sala, con un esecutivo quasi al competo, leader sindacali e rappresentanti del mondo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 settembre 2021)al. E’ il messaggio che arriva dall’assemblea di, che ha riunito i suoi delegati nel palazzo dello Sport all’Eur. L’assemblea è iniziata con un minuto di silenzio, in ricordo della vittime del Covid. Il presidente di(qui il suo intervento), Carloha messo subito in chiaro: “Noi imprese non esitiamo a dire che ci riconosciamo nell’esperienza e nell’operato delguidato dal presidentee ci auguriamo continui a lungo nella sua attuale esperienza”. Presidenteche è stato accolto da una standing ovation della platea dell’industriali, e delle prime file della sala, con un esecutivo quasi al competo, leader sindacali e rappresentanti del mondo ...

