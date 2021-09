Super Mario Bros: Chris Pratt e Anya Taylor-Joy nel cast di doppiatori del nuovo film animato (Di venerdì 24 settembre 2021) Le avventure di Super Mario Bros torneranno al cinema con un film animato con star Chris Pratt nel ruolo del protagonista e Anya Taylor-Joy che darà voce alla principessa Peach. Super Mario Bros tornerà sul grande schermo con un film d'animazione e a dare voce ai protagonisti ci sarà un cast stellare che comprende Chris Pratt e Anya Taylor-Joy. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Illumination e Nintendo e arriverà nelle sale americane il 21 dicembre 2022. Nel nuovo adattamento per il grande schermo del videogioco Super Mario ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 settembre 2021) Le avventure ditorneranno al cinema con uncon starnel ruolo del protagonista e-Joy che darà voce alla principessa Peach.tornerà sul grande schermo con und'animazione e a dare voce ai protagonisti ci sarà unstellare che comprende-Joy. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Illumination e Nintendo e arriverà nelle sale americane il 21 dicembre 2022. Neladattamento per il grande schermo del videogioco...

