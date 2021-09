Super Cashback, pronti gli ultimi rimborsi per gli italiani: quando arrivano (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli ultimi italiani sono pronti a ricevere il Super Cashback. Andiamo a vedere quando potrebbe arrivare il bonifico statale. In arrivo gli ultimi rimborsi per gli italiani (via Screenshot)Mario Draghi ha fatto discutere in estate dopo la decisione di sospendere il Cashback fino a Gennaio 2022. A differenza del primo semestre del 2021, quindi, gli italiani non hanno potuto ricevere il rimborso del 10% per ogni acquisto effettuato con carta di credito, carta di debito o con altro genere di moneta virtuale. Infatti il Governo all’inizio della scorsa estate ha deciso di mettere in pausa il piano per il rimborso spese, con un decreto firmato il 30 giugno e messo in atto già dal primo ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021) Glisonoa ricevere il. Andiamo a vederepotrebbe arrivare il bonifico statale. In arrivo gliper gli(via Screenshot)Mario Draghi ha fatto discutere in estate dopo la decisione di sospendere ilfino a Gennaio 2022. A differenza del primo semestre del 2021, quindi, glinon hanno potuto ricevere il rimborso del 10% per ogni acquisto effettuato con carta di credito, carta di debito o con altro genere di moneta virtuale. Infatti il Governo all’inizio della scorsa estate ha deciso di mettere in pausa il piano per il rimborso spese, con un decreto firmato il 30 giugno e messo in atto già dal primo ...

