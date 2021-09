Stupore nella scienza, individuate nella “Polvere Cosmica” due galassie nascoste: risalgono agli albori dell’universo (Di giovedì 23 settembre 2021) Scoperte due nuove galassie formatesi all’alba dell’universo nascoste dietro la Polvere interstellare. Una delle due è la galassia oscurata più lontana. galassieLo studio, pubblicato su Nature, è stato guidato dall’Università di Ginevra e di Waseda, ma hanno partecipato anche cosmologi della Scuola Normale di Pisa e della Sapienza di Roma. Si tratta di una notizia eccezionale per l’astromonia e conferma quanto la Polvere stellare nasconda ancora intere porzioni di spazio alla ricerca. Il team internazionale ha scoperto dunque due galassie antichissime, che risalgono ad appena un miliardo di anni dopo il Big Bang, quando l’universo aveva appena l’8% della sua età. La scoperta è stata possibile grazie ad Alma, un radiointerferometro ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Scoperte due nuoveformatesi all’albadietro lainterstellare. Una delle due è la galassia oscurata più lontana.Lo studio, pubblicato su Nature, è stato guidato dall’Università di Ginevra e di Waseda, ma hanno partecipato anche cosmologi della Scuola Normale di Pisa e della Sapienza di Roma. Si tratta di una notizia eccezionale per l’astromonia e conferma quanto lastellare nasconda ancora intere porzioni di spazio alla ricerca. Il team internazionale ha scoperto dunque dueantichissime, chead appena un miliardo di anni dopo il Big Bang, quando l’universo aveva appena l’8% della sua età. La scoperta è stata possibile grazie ad Alma, un radiointerferometro ...

