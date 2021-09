Striscia la Notizia | le coppie di conduttori della nuova stagione

(Di giovedì 23 settembre 2021) Sergio Friscia, Roberto Lipari Vanessa Incontrada e Alessandro Siani non saranno l’unica novità alla conduzioneedizione diLa. Nel corso, anche altri presentatori si alterneranno dietro al bancone del popolare programma, tra nuovi protagonisti (in realtà già noti al pubblico del tg satirico) e conferme. Ad annunciare la staffetta deiè stato direttamente Antonio Ricci, grande protagonistaconferenza stampa avvenuta stamane negli studi di Cologno Monzese. Il patron diha comunicato che, dopo l’inedita coppia formata da Incontrada e Siani (ai quali ha già chiesto di tenersi liberi per il prossimo anno), arriveranno altri due nuovi: i ...

Articolo..., tratto da... www.blogsicilia.it . Da lunedì 27 settembre, su Canale 5, tornaLa, stagione numero 34 e si parte con una coppia di conduttori totalmente nuova: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Cambiano anche le veline: entrambe ballerine professioniste, la ...Ci saranno satira, inchieste e parodie, quest'anno all'insegna de 'La voce dell'inscienza'. Questo il menu della 34edizione dilache torna su Canale 5 alle 20:35 dal 27 settembrela, dal lunedì al sabato. 'La scienza non lo so, ma che cosa può combinare l'inscienza è sotto gli occhi di ...Vanessa Incontrada e Alessandro Siani non saranno l'unica novità alla conduzione della nuova edizione di Striscia La Notizia. Nel corso della stagione, anche altri presentatori si alterneranno dietro ...