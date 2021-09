Striscia la notizia, i siciliani Lipari e Friscia nuovi conduttori del tg satirico: ecco da quando (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 27 settembre, su Canale 5, torna "Striscia La notizia" con la sua stagione numero 34. Si comincia con una coppia di conduttori totalmente nuova: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Cambiano anche le showgirl: entrambe ballerine professioniste, la bionda (italo-americana) Talisa Jade Ravagnani e la mora (italiana) Giulia Pelagatti. Un'edizione, in onda dal lunedì al sabato alle 20.35 su Canale 5 e ribattezzata "La voce dell' inscienza". Dopo la coppia formata da Ficarra e Picone, dietro il bancone del Tg satirico di Antonio Ricci ci sarà presto un'altra coppia siciliana, formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari, già inviato da due anni, vincitore di "Eccezionale Veramente" su La7 nel 2016 e con l'attivo un film come protagonista: "Tuttapposto". Il duo palermitano dovrebbe ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 23 settembre 2021) Dal 27 settembre, su Canale 5, torna "La" con la sua stagione numero 34. Si comincia con una coppia ditotalmente nuova: Vanessa Incontrada e Alessandro Siani. Cambiano anche le showgirl: entrambe ballerine professioniste, la bionda (italo-americana) Talisa Jade Ravagnani e la mora (italiana) Giulia Pelagatti. Un'edizione, in onda dal lunedì al sabato alle 20.35 su Canale 5 e ribattezzata "La voce dell' inscienza". Dopo la coppia formata da Ficarra e Picone, dietro il bancone del Tgdi Antonio Ricci ci sarà presto un'altra coppia siciliana, formata da Sergioe Roberto, già inviato da due anni, vincitore di "Eccezionale Veramente" su La7 nel 2016 e con l'attivo un film come protagonista: "Tuttapposto". Il duo palermitano dovrebbe ...

Advertising

Mediagol : Striscia la Notizia: da Ficarra e Picone a Friscia e Lipari, Canale 5 è rosanero - Amarant19136030 : RT @Rondo_31: @matteosalvinimi Scusate ma da quando il Gabibbo fa i servizi per Striscia la Notizia in giro per l'Italia? Non stava in stud… - Amarant19136030 : RT @djnutria57: @lorenzhaus @matteosalvinimi Ma ora lavora anche per Striscia la Notizia? Non erano loro che facevano servizi sugli sprechi… - Amarant19136030 : RT @SaraLaPorta9: @matteosalvinimi Ha inaugurato un nuovo filone. Adesso fa concorrenza a Striscia la notizia. - fisco24_info : Torna Striscia la notizia, è la 'voce dell'inscienza': Al via la 34esima edizione, conducono Incontrada e Siani -