"Striscia la Notizia", Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani: ecco chi sono le nuove Veline (Di giovedì 23 settembre 2021) Salire sul bancone di 'Striscia la Notizia' è per entrambe 'un sogno che si realizza'. Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono le nuove Veline dello storico programma di Antonio Ricci, pronto a ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) Salire sul bancone di 'la' è per entrambe 'un sogno che si realizza'.Jadeledello storico programma di Antonio Ricci, pronto a ...

Advertising

TV_Italiana : Le nuove #veline di #StrisciaLaNotizia nella loro prima foto ufficiale: ecco chi sono. - JediPerLItalia : @Moonlightshad1 Uno si è improvvisato membro della gang di striscia la notizia e da membro del governo è andato a f… - pepeferrario : @matteosalvinimi Come lotti Matteo, prossima tappa Striscia la Notizia!!! - Rondo_31 : @matteosalvinimi Scusate ma da quando il Gabibbo fa i servizi per Striscia la Notizia in giro per l'Italia? Non stava in studio? - blogsicilia : #striscialanotizia Striscia La Notizia, altra coppia siciliana di conduttori, Sergio Friscia e Roberto Lipari -… -