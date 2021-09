“Striscia la Notizia” | Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani | ecco chi sono le nuove Veline

(Di giovedì 23 settembre 2021) Salire sul bancone di “la” è per entrambe “un sogno che si realizza”.Jadeledello storico programma di Antonio Ricci, pronto a tornare in tv dal 27 settembre. Nonostante la giovanissima età –ha 20 anni,due di più-, le ragazze hanno già alle spalle una carriera da ballerine professioniste. Tra le esperienze in comune, l’aver partecipato entrambe ad “Amici” di Maria De Filippi”. Trattengono a malapena le lacrime dall’emozionedopo il loro primo stacchetto sul famoso bancone di Canale 5, durante la presentazione della 34esima stagione di “la ...

Da lunedì 27 settembre, su Canale 5, torna Striscia La Notizia, stagione numero 34

Ci saranno satira, inchieste e parodie, quest'anno all'insegna de 'La voce dell'inscienza'. Questo il menu della 34edizione dilache torna su Canale 5 alle 20:35 dal 27 settembrela, dal lunedì al sabato. 'La scienza non lo so, ma che cosa può combinare l'inscienza è sotto gli occhi di ...Salire sul bancone di 'la' è per entrambe 'un sogno che si realizza'. Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani sono le nuove Veline dello storico programma di Antonio Ricci, pronto a tornare in tv dal ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport, maltempo, incidenti e ultime notizie sempre aggiornate.Al via la 34esima edizione del popolare tg satirico. Tra i conduttori, anche il duo palermitano formato da Roberto Lipari e Sergio Friscia.