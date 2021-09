Strage di cani e gatti al rione Libertà | l’Aidaa denuncia il sindaco Mastella

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodiavvelenati al. L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambienteildi Benevento Clementein quanto “responsabile del benessere e della salute degli animali randagi che vivono sul territorio del comune che amministra ai sensi della legge nazionale 281/91 sulla lotta al randagismo”. Scrive: “Tenuto conto del fatto che oramai sono diverse le segnalazioni di ritrovamenti diuccisi dal veleno nelin particolare in via Gioberti e dello spargimento di bocconi avvelenati che potrebbero essere dannosi per i bambini l’Associazione Italiana Difesa ...