Storie di sport e (non solo) gaming nel nuovo progetto “Atleta Esport” (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Intrattenimento e sport. Questo il doppio obiettivo di “Atleta Esport”, nuovo brand presentato in conferenza stampa a Roma, negli studi di GECA Pubblicazioni, insieme al nuovo palinsesto del canale online Twitch Atleta Tv. Intervenendo ad eventi e fiere, Atleta Esport seguirà infatti i giocatori non solo nella loro attività competitiva, ma anche in altri aspetti della vita quotidiana, quali ad esempio le routine di allenamento, le passioni e gli hobby lontano dallo schermo. La conferenza stampa è stata l’occasione per svelare il logo, lo staff e il progetto comunicativo, illustrando le nuove iniziative editoriali che andranno a rafforzare, con l’avvio di diversi format, il palinsesto del canale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Intrattenimento e. Questo il doppio obiettivo di “”,brand presentato in conferenza stampa a Roma, negli studi di GECA Pubblicazioni, insieme alpalinsesto del canale online TwitchTv. Intervenendo ad eventi e fiere,seguirà infatti i giocatori nonnella loro attività competitiva, ma anche in altri aspetti della vita quotidiana, quali ad esempio le routine di allenamento, le passioni e gli hobby lontano dallo schermo. La conferenza stampa è stata l’occasione per svelare il logo, lo staff e ilcomunicativo, illustrando le nuove iniziative editoriali che andranno a rafforzare, con l’avvio di diversi format, il palinsesto del canale ...

