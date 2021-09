Stato-mafia, teorema crollato. La gioia del Capitano Ultimo: «Volevano infangare i nostri eroi» (Di giovedì 23 settembre 2021) «Con grande gioia apprendo questa notizia». Sergio De Caprio, il “Capitano Ultimo” che mise le manette ai polsi di Totò Riina, commenta così all’Adnkronos la sentenza del processo d’appello sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia”. Capitano Ultimo: «Grandi combattenti della mafia» «Il mio pensiero va alle famiglie del generale Antonio Subranni, del generale Mario Mori e del Capitano Giuseppe De Donno, a cui esprimo la mia grande vicinanza e con cui condivido il massimo disprezzo per quelli che hanno cercato di infangare l’onore di grandi combattenti della mafia». E poi ancora. «Io e i carabinieri combattenti li onoriamo ora come allora e li portiamo nel cuore», aggiunge De Caprio. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 settembre 2021) «Con grandeapprendo questa notizia». Sergio De Caprio, il “” che mise le manette ai polsi di Totò Riina, commenta così all’Adnkronos la sentenza del processo d’appello sulla cosiddetta “trattativa”.: «Grandi combattenti della» «Il mio pensiero va alle famiglie del generale Antonio Subranni, del generale Mario Mori e delGiuseppe De Donno, a cui esprimo la mia grande vicinanza e con cui condivido il massimo disprezzo per quelli che hanno cercato dil’onore di grandi combattenti della». E poi ancora. «Io e i carabinieri combattenti li onoriamo ora come allora e li portiamo nel cuore», aggiunge De Caprio. LEGGI ...

reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - fattoquotidiano : TRATTATIVA STATO - MAFIA La lettera di Mangano alla moglie: “Parlò di Berlusconi” [di Saul Caia] - riotta : Trattativa Stato-Mafia non innesca condanne. Tutti assolti. Anni di bailamme e linciaggi ad personam in naftalina.… - pino_nostro : RT @Kotiomkin: Trattativa Stato - Mafia, tutti assolti. Quindi la trattativa ha funzionato. [@bellarello] #dellutri #Mafia #23settembre - fra_lau16 : RT @ilmanifesto: +++ Trattativa Stato-mafia, verdetto ribaltato. Assolti in appello l’ex senatore Dell’Utri e gli ex ufficiali Mori, De Don… -