Startup, il premio Imsa alla pisana Relief. Il progetto: un dispositivo mininvasivo per curare l’incontinenza (Di giovedì 23 settembre 2021) Relief, spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vince l’Italian master Startup award (Imsa) 2021. Destinato alle Startup nate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato, Imsa premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi per l’incontinenza urinaria – una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato un dispositivo endouretrale mininvasivo per pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. La 15esima edizione del premio promosso da PniCube, è ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021), spinoff dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, vince l’Italian masteraward () 2021. Destinato allenate in ambito accademico che hanno evidenziato le migliori performance sul mercato,premia quest’anno una realtà che sviluppa e produce dispositivi biomedicali innovativi perurinaria – una disfunzione che colpisce circa 500 milioni di persone nel mondo, di cui 3 milioni solo in Italia – e che ha ideato unendouretraleper pazienti affetti da incontinenza grave. Il nome dei vincitori è stato annunciato oggi, 23 settembre, al Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, a Napoli. La 15esima edizione delpromosso da PniCube, è ...

